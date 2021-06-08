2021 Siirt Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1090500992021 Muş Alparslan Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1078502282021 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1021900452021 Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1023500722021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1068500552021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1060700942021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1063500422021 Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1051500742021 Batman Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1017500712021 Adıyaman Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250519
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550328

2021 Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550328

104550328 | Giresun Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550328

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Giresun Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 104550328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 214,25164

Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 1378192

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104550328   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,25164

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1378192

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,87063

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1395225

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT