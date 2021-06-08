2021 Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550328
104550328 | Giresun Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104550328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 214,25164
Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1378192
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104550328
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 214,25164
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1378192
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,87063
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1395225
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41