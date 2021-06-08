2021 Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104550858

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 104550858 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 189,49344

Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: ---

Giresun Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 1704011

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104550858

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 189,49344

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1704011

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,84253

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1697963

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52