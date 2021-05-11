2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104590131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü , Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 209,87583

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 258,92215

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 966175

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590131

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,87583

Tavan Puan: 258,92215

Başarı Sıralaması: 966175

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,12949

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 943241

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.