2021 Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210069Ural isminin anlamı nedir, Ural ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1115703012021 Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411134Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm full, tek parça izle| EDHO son bölüm ATV canlı izleUlar isminin anlamı nedir, Ular ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1045901312021 Bayburt Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101830181Bayram namazı nasıl kılınır Diyanet? Camilerde bayram namazı kılınacak mı 2021? İşte bayram namazı kılınışı tarifi...2021 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101010722
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590131

2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590131

104590131 | Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi   Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104590131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü , Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 209,87583

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 258,92215

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 966175

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590131   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,87583

Tavan Puan: 258,92215

Başarı Sıralaması: 966175

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,12949

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  943241

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT