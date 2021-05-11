2021 Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104590131
104590131 | Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104590131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü , Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 209,87583
Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 258,92215
Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 966175
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104590131
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 209,87583
Tavan Puan: 258,92215
Başarı Sıralaması: 966175
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 7
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,12949
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 943241
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.