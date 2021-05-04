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2021 Girne Amerikan Üni. Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300211455

300211455 | Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Girne Amerikan Üni. Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300211455

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   Hemşirelik Yüksekokulu   Ebelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300211455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Ebelik (Yüksekokul) Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 223,03116

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 234,42546

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 592839

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300211455   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,03116

Tavan Puan: 234,42546

Başarı Sıralaması: 592839

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: __

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  12+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 243,95835

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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