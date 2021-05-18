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2021 Girne Amerikan Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300211552

300211552 | Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Girne Amerikan Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300211552

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 300211552 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü , Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 319,25206

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 337,94271

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 141517

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300211552   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,25206

Tavan Puan: 337,94271

Başarı Sıralaması: 141517

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,39229

Tavan Puan: 357,54808

Başarı Sıralaması:  162674

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,28593

Tavan Puan: 337,21255

Başarı Sıralaması :  173000

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,17096

Tavan Puan: 343,95453

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  281394

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

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Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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