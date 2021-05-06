2021 Girne Amerikan Üni. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290352

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300290352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü , Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 345,31624

Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290352

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 345,31624

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,90004

Tavan Puan: 266,14814

Başarı Sıralaması: 291542

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.