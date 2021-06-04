2021 Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300250492
300250492 | Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300250492 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 215,20827
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1365002
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300250492
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,20827
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1365002
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,04644
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1165278
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: Doldu-7