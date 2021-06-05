2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076500182021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076707282021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076511582021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055505182021 İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084503252021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2081507522021 İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2047507672021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2075507152021 Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2008515042021 Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200752863
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2021 Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300290317

300290317 | Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300290317

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 300290317 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi   , KKTC , Aşçılık  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: ---

Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Girne Amerikan Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290317   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0

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