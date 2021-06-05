2021 Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300290314
300290314 | Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300290314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 190,03152
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1699703
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300290314
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 190,03152
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1699703
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,52013
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 923139
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: Doldu-3