2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2024906732021 İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2087501802021 İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031901072021 İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056112532021 Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1042100142021 Dicle Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030105312021 Avrasya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2003101482021 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1004101662021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1006900702021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710509
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300212083

2021 Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300212083

300212083 | Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300212083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   Havacılık Yüksekokulu   Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300212083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 225,50011

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 265,30496

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 809851

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300212083   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,50011

Tavan Puan: 265,30496

Başarı Sıralaması: 809851

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,35186

Tavan Puan: 299,50262

Başarı Sıralaması:  455559

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,87664

Tavan Puan: 282,42797

Başarı Sıralaması :  473000

Kontenjan 2018 :  11+0

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,24478

Tavan Puan: 302,71637

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  562132

Kontenjan 2017 :  13+0

Yerleşen 2017 : 13

taban-puan.jpg

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT