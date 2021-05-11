2021 Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300212083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300212083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 225,50011

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 265,30496

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 809851

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300212083

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,50011

Tavan Puan: 265,30496

Başarı Sıralaması: 809851

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,35186

Tavan Puan: 299,50262

Başarı Sıralaması: 455559

Kontenjan 2019: 9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,87664

Tavan Puan: 282,42797

Başarı Sıralaması : 473000

Kontenjan 2018 : 11+0

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,24478

Tavan Puan: 302,71637

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 562132

Kontenjan 2017 : 13+0

Yerleşen 2017 : 13

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.