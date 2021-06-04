2021 Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300750072
300750072 | Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 300750072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi , KKTC , Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 215,4098
Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Tavan Puan: ---
Girne Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1362295
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300750072
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,4098
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1362295
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,39211
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 812063
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5