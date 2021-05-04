2021 Gümüşhane Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104710363
104710363 | Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104710363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 214,80938
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 272,89159
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655038
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104710363
ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Gümüşhane
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 214,80938
Tavan Puan: 272,89159
Başarı Sıralaması: 655038
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 267,53141
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 34
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 295,68688
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 53
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,11471
Tavan Puan: 284,05871
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 261699
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.