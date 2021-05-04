2021 Gümüşhane Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 104710363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104710363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 214,80938

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 272,89159

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655038

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104710363

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,80938

Tavan Puan: 272,89159

Başarı Sıralaması: 655038

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 267,53141

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 34

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 295,68688

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 53

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,11471

Tavan Puan: 284,05871

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 261699

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.