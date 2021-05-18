2021 Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104730216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 104730216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 275,70991

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 340,05172

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 338906

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104730216

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 275,70991

Tavan Puan: 340,05172

Başarı Sıralaması: 338906

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,69156

Tavan Puan: 318,80405

Başarı Sıralaması: 265182

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,52316

Tavan Puan: 321,44266

Başarı Sıralaması : 226000

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,54306

Tavan Puan: 373,05100

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 128258

Kontenjan 2017 : 120+3

Yerleşen 2017 : 123

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.