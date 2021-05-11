2021 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 104730304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104730304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 221,33174

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 315,62727

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 858362

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104730304

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 221,33174

Tavan Puan: 315,62727

Başarı Sıralaması: 858362

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,37977

Tavan Puan: 261,71335

Başarı Sıralaması: 816157

Kontenjan 2019: 75+2

Yerleşen 2019: 77

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 274,88855

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 75+2

Yerleşen 2018 : 32

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,75877

Tavan Puan: 260,56789

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 323197

Kontenjan 2017 : 75+2

Yerleşen 2017 : 77

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.