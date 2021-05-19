2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023900892021 Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105130061Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresiSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Mayıs 2021 Çarşamba19 Mayıs Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama2021 Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098102322021 Iğdır Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1052900212021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108010385Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110330254
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104710203

2021 Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104710203

104710203 | Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104710203

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gümüşhane Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane  ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 104710203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 232,16203

Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 331,28797

Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 635904

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104710203   

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,16203

Tavan Puan: 331,28797

Başarı Sıralaması: 635904

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,31692

Tavan Puan: 345,87528

Başarı Sıralaması:  503507

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,91796

Tavan Puan: 373,10581

Başarı Sıralaması :  447000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,57016

Tavan Puan: 415,06761

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  373808

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT