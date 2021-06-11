2021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750495

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 104750495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 227,87416

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1195677

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750495

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,87416

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1195677

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,73887

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1197926

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67