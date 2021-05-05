2021 Hacettepe Üni. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104811024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104811024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: ---

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 0

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104811024

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,74706

Tavan Puan: 301,74706

Başarı Sıralaması: 185406

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 321,83003

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 2+0

Yerleşen 2017 : 1

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.