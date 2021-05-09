2021 Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 104810398
104810398 | Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 104810398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 270,72813
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 356,06815
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 440228
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810398
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 270,72813
Tavan Puan: 356,06815
Başarı Sıralaması: 440228
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,81829
Tavan Puan: 314,32182
Başarı Sıralaması: 452102
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,73658
Tavan Puan: 323,06207
Başarı Sıralaması : 428000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,52241
Tavan Puan: 360,33537
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 173034
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.