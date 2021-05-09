2021 Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 104810398

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 104810398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 270,72813

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 356,06815

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 440228

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810398

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,72813

Tavan Puan: 356,06815

Başarı Sıralaması: 440228

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,81829

Tavan Puan: 314,32182

Başarı Sıralaması: 452102

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,73658

Tavan Puan: 323,06207

Başarı Sıralaması : 428000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,52241

Tavan Puan: 360,33537

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 173034

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.