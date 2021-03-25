2021 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810732 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 448,7262

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 475,95875

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 55652

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810732

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 448,7262

Tavan Puan: 475,95875

Başarı Sıralaması: 55652

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,76184

Tavan Puan: 472,92750

Başarı Sıralaması: 49274

Kontenjan 2019: 110+3

Yerleşen 2019: 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,10744

Tavan Puan: 466,69158

Başarı Sıralaması : 42200

Kontenjan 2018 : 110+3

Yerleşen 2018 : 113

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,89174

Tavan Puan: 450,83049

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 36724

Kontenjan 2017 : 110+3

Yerleşen 2017 : 113

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.