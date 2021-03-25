2021 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810732 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 448,7262
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 475,95875
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 55652
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810732
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 448,7262
Tavan Puan: 475,95875
Başarı Sıralaması: 55652
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,76184
Tavan Puan: 472,92750
Başarı Sıralaması: 49274
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 416,10744
Tavan Puan: 466,69158
Başarı Sıralaması : 42200
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,89174
Tavan Puan: 450,83049
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36724
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.