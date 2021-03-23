2021 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 104810017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 497,40744
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 530,43714
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17354
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810017
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 497,40744
Tavan Puan: 530,43714
Başarı Sıralaması: 17354
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 483,09837
Tavan Puan: 528,55125
Başarı Sıralaması: 13017
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 475,7283
Tavan Puan: 517,73854
Başarı Sıralaması : 13300
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 463,16131
Tavan Puan: 499,31949
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13342
Kontenjan 2017 : 130+4
Yerleşen 2017 : 134
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.