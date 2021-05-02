2021 Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810538
104810538 | Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Fizik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Fizik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 341,4072
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 454,88779
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 171979
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810538
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,4072
Tavan Puan: 454,88779
Başarı Sıralaması: 171979
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,24671
Tavan Puan: 405,50588
Başarı Sıralaması: 199357
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 276,38771
Tavan Puan: 384,62280
Başarı Sıralaması : 207000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,51686
Tavan Puan: 361,27411
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 179917
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.