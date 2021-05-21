2021 Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104890458

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 104890458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 62+2 kişidir. 2020 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 422,69663

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 512,93096

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 10235

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890458

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,69663

Tavan Puan: 512,93096

Başarı Sıralaması: 10235

Kontenjan 2020 – 2021 : 62+2

Yerleşen 2020 – 2021: 64

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,76437

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 11731

Kontenjan 2019: 62+2

Yerleşen 2019: 64

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 401,9926

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 11300

Kontenjan 2018 : 62+2

Yerleşen 2018 : 64

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,86776

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 9774

Kontenjan 2017 : 62+2

Yerleşen 2017 : 64

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.