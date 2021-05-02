2021 Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810583

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maden Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 346,48744

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 427,89165

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 164100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810583

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,48744

Tavan Puan: 427,89165

Başarı Sıralaması: 164100

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,48534

Tavan Puan: 361,59999

Başarı Sıralaması: 174106

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,75771

Tavan Puan: 333,29962

Başarı Sıralaması : 173000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,58898

Tavan Puan: 337,45380

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 151419

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.