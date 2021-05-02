2021 Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810583
104810583 | Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810583 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Maden Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 346,48744
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 427,89165
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 164100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810583
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 346,48744
Tavan Puan: 427,89165
Başarı Sıralaması: 164100
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,48534
Tavan Puan: 361,59999
Başarı Sıralaması: 174106
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 291,75771
Tavan Puan: 333,29962
Başarı Sıralaması : 173000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,58898
Tavan Puan: 337,45380
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 151419
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.