2021 Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810786 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 427,18731
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 456,49113
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 74501
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810786
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,18731
Tavan Puan: 456,49113
Başarı Sıralaması: 74501
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,25416
Tavan Puan: 442,68819
Başarı Sıralaması: 55414
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,48811
Tavan Puan: 450,58274
Başarı Sıralaması : 43700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 426,85228
Tavan Puan: 444,35497
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31403
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.