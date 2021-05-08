2021 Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810486

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 104810486 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 392,13583

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 455,87611

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 47426

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810486

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,13583

Tavan Puan: 455,87611

Başarı Sıralaması: 47426

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,20395

Tavan Puan: 395,74546

Başarı Sıralaması: 54182

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 359,72817

Tavan Puan: 405,58642

Başarı Sıralaması : 57400

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,21981

Tavan Puan: 416,37452

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 38162

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.