2021 Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810486
104810486 | Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 104810486 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 392,13583
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 455,87611
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 47426
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810486
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 392,13583
Tavan Puan: 455,87611
Başarı Sıralaması: 47426
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 375,20395
Tavan Puan: 395,74546
Başarı Sıralaması: 54182
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 359,72817
Tavan Puan: 405,58642
Başarı Sıralaması : 57400
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,21981
Tavan Puan: 416,37452
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 38162
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.