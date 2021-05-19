2021 Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104910122
104910122 | Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hakkari ilimizde yer alan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 104910122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hakkari Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 266,09568
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 365,95752
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 396557
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104910122
ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Hakkari
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 266,09568
Tavan Puan: 365,95752
Başarı Sıralaması: 396557
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,45861
Tavan Puan: 368,88462
Başarı Sıralaması: 271510
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 302,14747
Tavan Puan: 428,15636
Başarı Sıralaması : 209000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,02102
Tavan Puan: 400,00971
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 129368
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.