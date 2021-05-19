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2021 Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104910122

104910122 | Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hakkari ilimizde yer alan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hakkari Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104910122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hakkari Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari  ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 104910122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 266,09568

Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 365,95752

Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 396557

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104910122   

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,09568

Tavan Puan: 365,95752

Başarı Sıralaması: 396557

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,45861

Tavan Puan: 368,88462

Başarı Sıralaması:  271510

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,14747

Tavan Puan: 428,15636

Başarı Sıralaması :  209000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,02102

Tavan Puan: 400,00971

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  129368

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hakkari Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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