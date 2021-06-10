2021 Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104950272
104950272 | Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hakkari ilimizde yer alan Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 104950272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hakkari Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 196,14607
Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Hakkari Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1632366
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104950272
ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Hakkari
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 196,14607
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1632366
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,07717
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1617755
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Doldu-36