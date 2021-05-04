2021 Haliç Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910333

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 68+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 260,17764

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 357,37206

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 380527

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910333

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,17764

Tavan Puan: 357,37206

Başarı Sıralaması: 380527

Kontenjan 2020 – 2021 : 68+0

Yerleşen 2020 – 2021: 68

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,57179

Tavan Puan: 306,78849

Başarı Sıralaması: 300160

Kontenjan 2019: 42+0

Yerleşen 2019: 42

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,91836

Tavan Puan: 321,72954

Başarı Sıralaması : 265000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,14917

Tavan Puan: 371,56092

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 257578

Kontenjan 2017 : 21+0

Yerleşen 2017 : 21

Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.