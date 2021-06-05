2021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003517732021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076502752021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1064901432021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1026901302021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1073901232021 Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1020900752021 Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1020900582021 Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089721992021 Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108953324
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Harran Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050984

2021 Harran Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050984

105050984 | Harran Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050984

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 105050984 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , Anestezi  Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 314,60952

Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 387575

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050984   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,60952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 387575

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,83768

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  422625

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT