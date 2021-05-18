2021 Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010376

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105010376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 324,10984

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 439,92502

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 126292

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105010376

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,10984

Tavan Puan: 439,92502

Başarı Sıralaması: 126292

Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6

Yerleşen 2020 – 2021: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,03158

Tavan Puan: 426,20730

Başarı Sıralaması: 113758

Kontenjan 2019: 210+6

Yerleşen 2019: 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,86988

Tavan Puan: 442,11216

Başarı Sıralaması : 102000

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,98093

Tavan Puan: 445,00281

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76041

Kontenjan 2017 : 220+6

Yerleşen 2017 : 226

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.