2021 Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105010376
105010376 | Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105010376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 210+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 324,10984
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 439,92502
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 126292
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105010376
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,10984
Tavan Puan: 439,92502
Başarı Sıralaması: 126292
Kontenjan 2020 – 2021 : 210+6
Yerleşen 2020 – 2021: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,03158
Tavan Puan: 426,20730
Başarı Sıralaması: 113758
Kontenjan 2019: 210+6
Yerleşen 2019: 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 330,86988
Tavan Puan: 442,11216
Başarı Sıralaması : 102000
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,98093
Tavan Puan: 445,00281
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76041
Kontenjan 2017 : 220+6
Yerleşen 2017 : 226
Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.