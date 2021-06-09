2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1060506632021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102508592021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076510252021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030504422021 Selçuk Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089509572021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030502032021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102511242021 Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1016503272021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1082508942021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108050393
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2021 Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050966

105050966 | Harran Üniversitesi Organik Tarım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050966

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   Organik Tarım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Akçakale Meslek Yüksekokulu   Organik Tarım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü tercih kod numarası 105050966 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , Organik Tarım  Bölümü , Akçakale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 27 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050966   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Akçakale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 27

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186,93032

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1729482

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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