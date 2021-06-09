2021 Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050966

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 105050966 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım Bölümü , Akçakale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 27 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050966

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Akçakale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186,93032

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1729482

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31