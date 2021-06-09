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2021 Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105051197

105051197 | Harran Üniversitesi Podoloji  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105051197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   Podoloji  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Podoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü tercih kod numarası 105051197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , Podoloji  Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Podoloji  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Podoloji  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü Taban Puanı: 267,06933

Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   Podoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 745027

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105051197   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,06933

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 745027

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,57851

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  740303

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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