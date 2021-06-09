2021 Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105051197
105051197 | Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Podoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü tercih kod numarası 105051197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , Podoloji Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Podoloji Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Podoloji Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban Puanı: 267,06933
Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Tavan Puan: ---
Harran Üniversitesi Podoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 745027
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105051197
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,06933
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 745027
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,57851
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 740303
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Doldu-36