2021 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030105672021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1073104372021 Kapadokya Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203851901Marmara denizinde etkili olan deniz salyasına karşı ortak mücadele2021 İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053104882021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081104992021 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1019900172021 Atatürk Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014904062021 Necmettin Erbakan Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1070104672021 Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510756
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Hasan Kalyoncu Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201610893

2021 Hasan Kalyoncu Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201610893

201610893 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hasan Kalyoncu Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201610893

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201610893 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 243,19706

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 280,16095

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 459736

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610893   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,19706

Tavan Puan: 280,16095

Başarı Sıralaması: 459736

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 239,08126

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 255,32555

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  25+0

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 293,71951

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  43+0

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT