2021 Hasan Kalyoncu Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201610893

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201610893 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 243,19706

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 280,16095

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 459736

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610893

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,19706

Tavan Puan: 280,16095

Başarı Sıralaması: 459736

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 239,08126

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 255,32555

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 293,71951

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 43+0

Yerleşen 2017 : 31

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.