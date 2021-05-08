2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610433
201610433 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201610433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 58+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 393,22105
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 403,88995
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 45757
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201610433
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 393,22105
Tavan Puan: 403,88995
Başarı Sıralaması: 45757
Kontenjan 2020 – 2021 : 58+0
Yerleşen 2020 – 2021: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,10549
Tavan Puan: 388,27047
Başarı Sıralaması: 43780
Kontenjan 2019: 11+0
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,70014
Tavan Puan: 374,34806
Başarı Sıralaması : 47400
Kontenjan 2018 : 19+0
Yerleşen 2018 : 19
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,78891
Tavan Puan: 412,01726
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 28511
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.