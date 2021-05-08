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2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610433

201610433 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610433

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201610433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 58+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 393,22105

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 403,88995

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 45757

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610433   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 393,22105

Tavan Puan: 403,88995

Başarı Sıralaması: 45757

Kontenjan 2020 – 2021 : 58+0

Yerleşen 2020 – 2021: 58

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,10549

Tavan Puan: 388,27047

Başarı Sıralaması:  43780

Kontenjan 2019:  11+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,70014

Tavan Puan: 374,34806

Başarı Sıralaması :  47400

Kontenjan 2018 :  19+0

Yerleşen 2018 : 19

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,78891

Tavan Puan: 412,01726

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  28511

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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