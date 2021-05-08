2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3004107732021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1025100262021 Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1096102202021 İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610051Şeyma Subaşı bu sefer özel jet ile uçtu!2021 Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1048104052021 Ordu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1083102222021 Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1011107212021 Antalya Akev Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2085900352021 Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109610155
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610699

2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610699

201610699 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610699

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201610699 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 356,57668

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 372,18369

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 117187

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610699   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,57668

Tavan Puan: 372,18369

Başarı Sıralaması: 117187

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,23692

Tavan Puan: 350,36081

Başarı Sıralaması:  107736

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,07171

Tavan Puan: 345,79425

Başarı Sıralaması :  118000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,09618

Tavan Puan: 385,66852

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  88906

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT