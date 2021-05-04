2021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 107710336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 249,97232

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 264,81051

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 425576

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710336

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,97232

Tavan Puan: 264,81051

Başarı Sıralaması: 425576

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,7496

Tavan Puan: 254,02177

Başarı Sıralaması: 454938

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 269,87997

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 19

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,80832

Tavan Puan: 310,41079

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 293334

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.