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2021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107710406

107710406 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107710406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 107710406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 401,91616

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 454,69221

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 11483

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710406   

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,91616

Tavan Puan: 454,69221

Başarı Sıralaması: 11483

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,25111

Tavan Puan: 454,38361

Başarı Sıralaması:  11439

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 400,93275

Tavan Puan: 445,68995

Başarı Sıralaması :  8760

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,05011

Tavan Puan: 458,52038

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  13637

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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