2021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107710406
107710406 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107710406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 401,91616
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 454,69221
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11483
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710406
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 401,91616
Tavan Puan: 454,69221
Başarı Sıralaması: 11483
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,25111
Tavan Puan: 454,38361
Başarı Sıralaması: 11439
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 400,93275
Tavan Puan: 445,68995
Başarı Sıralaması : 8760
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,05011
Tavan Puan: 458,52038
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13637
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.