2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107790210

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 107790210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 253,06104

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 892810

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790210

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Antakya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,06104

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 892810

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,4114

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 911542

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41