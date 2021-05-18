2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710557
107710557 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107710557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 330,23567
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 400,91819
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 108730
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710557
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 330,23567
Tavan Puan: 400,91819
Başarı Sıralaması: 108730
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,24004
Tavan Puan: 434,79336
Başarı Sıralaması: 101971
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 337,15853
Tavan Puan: 416,29999
Başarı Sıralaması : 86100
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,93608
Tavan Puan: 450,93133
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71551
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.