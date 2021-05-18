2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107710557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 330,23567

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 400,91819

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 108730

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710557

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,23567

Tavan Puan: 400,91819

Başarı Sıralaması: 108730

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,24004

Tavan Puan: 434,79336

Başarı Sıralaması: 101971

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,15853

Tavan Puan: 416,29999

Başarı Sıralaması : 86100

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,93608

Tavan Puan: 450,93133

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 71551

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.