2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107710018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107710018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 395,46971

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 432,60458

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16937

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710018

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 395,46971

Tavan Puan: 432,60458

Başarı Sıralaması: 16937

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,99766

Tavan Puan: 427,14952

Başarı Sıralaması: 18126

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 371,23083

Tavan Puan: 439,58808

Başarı Sıralaması : 18000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,30157

Tavan Puan: 477,52154

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15282

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.