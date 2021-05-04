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2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710072

107710072 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 107710072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Kimya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 255,4532

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 328,39626

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 400525

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710072   

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,4532

Tavan Puan: 328,39626

Başarı Sıralaması: 400525

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,88447

Tavan Puan: 302,54817

Başarı Sıralaması:  430229

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 235,53342

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  15+1

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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