2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107710169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 185+5 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 496,39581

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 517,65721

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18007

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710169

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 496,39581

Tavan Puan: 517,65721

Başarı Sıralaması: 18007

Kontenjan 2020 – 2021 : 185+5

Yerleşen 2020 – 2021: 190

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,93611

Tavan Puan: 496,07053

Başarı Sıralaması: 17100

Kontenjan 2019: 175+5

Yerleşen 2019: 180

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 466,18411

Tavan Puan: 487,29186

Başarı Sıralaması : 17100

Kontenjan 2018 : 175+5

Yerleşen 2018 : 180

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,92313

Tavan Puan: 472,06392

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15858

Kontenjan 2017 : 170+5

Yerleşen 2017 : 175

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.