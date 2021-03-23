2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107710169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 185+5 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 496,39581
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 517,65721
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18007
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710169
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 496,39581
Tavan Puan: 517,65721
Başarı Sıralaması: 18007
Kontenjan 2020 – 2021 : 185+5
Yerleşen 2020 – 2021: 190
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 473,93611
Tavan Puan: 496,07053
Başarı Sıralaması: 17100
Kontenjan 2019: 175+5
Yerleşen 2019: 180
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 466,18411
Tavan Puan: 487,29186
Başarı Sıralaması : 17100
Kontenjan 2018 : 175+5
Yerleşen 2018 : 180
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 456,92313
Tavan Puan: 472,06392
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15858
Kontenjan 2017 : 170+5
Yerleşen 2017 : 175
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.