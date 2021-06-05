2021 Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105190067
105190067 | Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 105190067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 226,50438
Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Hitit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1213786
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105190067
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,50438
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1213786
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,99203
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1237434
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31