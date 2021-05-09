2021 Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105110251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105110251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 309,09726

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 383,67364

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 255610

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105110251

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,09726

Tavan Puan: 383,67364

Başarı Sıralaması: 255610

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,57599

Tavan Puan: 340,80158

Başarı Sıralaması: 236901

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,8334

Tavan Puan: 326,57761

Başarı Sıralaması : 250000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,15388

Tavan Puan: 372,03872

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 208873

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.