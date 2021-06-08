2021 Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150074
105150074 | Hitit Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 105150074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 206,09324
Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Hitit Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1491966
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105150074
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 206,09324
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1491966
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,54628
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1286580
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41