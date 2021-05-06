2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910131
403910131 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 403910131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UE-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 150+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,62285
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 403910131
ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan
ÜCRET- BURS: UE-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 440,62285
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+0
Yerleşen 2020 – 2021: 140
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,9537
Tavan Puan: 422,21722
Başarı Sıralaması: 294971
Kontenjan 2019: 150+0
Yerleşen 2019: 150
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 262,30499
Tavan Puan: 406,67984
Başarı Sıralaması : 247000
Kontenjan 2018 : 150+0
Yerleşen 2018 : 150
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,37057
Tavan Puan: 431,13979
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 223175
Kontenjan 2017 : 150+0
Yerleşen 2017 : 150
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.