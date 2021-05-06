2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 403910131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UE-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 150+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,62285

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910131

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: UE-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 440,62285

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+0

Yerleşen 2020 – 2021: 140

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,9537

Tavan Puan: 422,21722

Başarı Sıralaması: 294971

Kontenjan 2019: 150+0

Yerleşen 2019: 150

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,30499

Tavan Puan: 406,67984

Başarı Sıralaması : 247000

Kontenjan 2018 : 150+0

Yerleşen 2018 : 150

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,37057

Tavan Puan: 431,13979

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 223175

Kontenjan 2017 : 150+0

Yerleşen 2017 : 150

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.