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2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910149

403910149 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 403910149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UE-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 365,37005

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910149   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: UE-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 365,37005

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 342,18729

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  100+0

Yerleşen 2019: 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 400,84478

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  150+0

Yerleşen 2018 : 89

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 443,94100

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  150+0

Yerleşen 2017 : 83

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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