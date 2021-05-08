2021 İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 208610051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , Felsefe Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 354,56506

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 365,51873

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 121779

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610051

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 354,56506

Tavan Puan: 365,51873

Başarı Sıralaması: 121779

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,3854

Tavan Puan: 415,51630

Başarı Sıralaması: 86121

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,79773

Tavan Puan: 424,14157

Başarı Sıralaması : 221000

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,9279

Tavan Puan: 459,55284

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 41529

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.