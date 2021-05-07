2021 İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 208610015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 433,66227

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 496,35009

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10912

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610015

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,66227

Tavan Puan: 496,35009

Başarı Sıralaması: 10912

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,03874

Tavan Puan: 487,70047

Başarı Sıralaması: 17877

Kontenjan 2019: 22+0

Yerleşen 2019: 22

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,34091

Tavan Puan: 483,49719

Başarı Sıralaması : 8100

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,67461

Tavan Puan: 474,74384

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12223

Kontenjan 2017 : 30+0

Yerleşen 2017 : 30

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.