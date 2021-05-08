2021 İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 208610112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 371,77139

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 409,41220

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 84397

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610112

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,77139

Tavan Puan: 409,41220

Başarı Sıralaması: 84397

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,09582

Tavan Puan: 402,49135

Başarı Sıralaması: 66242

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,3562

Tavan Puan: 385,14558

Başarı Sıralaması : 82200

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,72991

Tavan Puan: 436,18202

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 34774

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.